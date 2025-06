Meloni: "Trump è coraggioso come me, ci capiamo bene"

Rivendica, Meloni, i risultati in positivo sul fronte economico: occupazione record, spread in calo, PIL in costante crescita, meno precariato, credibilità internazionale del nostro Paese. Andremo avanti con il taglio delle tasse. Per l'impegno sul lavoro e i giovani, Meloni rende omaggio, nel secondo anniversario della scomparsa, a Silvio Berlusconi e a quanto fatto dal suo governo.