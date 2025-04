Meloni tra Roma, Washington e Asia: agenda fitta dopo Pasqua

Giorgia Meloni è impegnata in una settimana cruciale tra politica interna e diplomazia internazionale. Dopo una telefonata con il cancelliere tedesco Merz e un colloquio con Ursula von der Leyen, la premier punta a ottenere Roma come sede del prossimo vertice Nato, sfidando le pressioni di Parigi e Madrid. Intanto si prepara ad un nuovo incontro con Donald Trump, che ha accettato l’invito a venire in Italia entro fine maggio. Prima del summit Nato di giugno, l'obiettivo è rafforzare l’asse Roma-Washington. Meloni risponderà al question time il 23 aprile in Parlamento, sarà all’Altare della Patria il 25 aprile per la Festa della Liberazione, poi volerà in Asia per una missione in Uzbekistan e a Samarcanda.