Meloni sulla vittoria di Acquaroli nelle Marche: "Gli elettori hanno premiato chi ha lavorato"

Ammette la sconfitta, a metà pomeriggio, il candidato del centrosinistra nelle Marche, segnate da un crollo verticale, quasi dieci punti, dell'affluenza alle urne. Dopo un iniziale testa a testa nei sondaggi, l'ago della bilancia si è spostato sempre di più verso la riconferma del governatore uscente di centrodestra, Francesco Aquaroli, che supera di sei punti il candidato del campo largo. E arrivano subito i complimenti via social di Giorgia Meloni. "Gli elettori hanno premiato chi per cinque anni ha lavorato senza sosta per la sua Regione.

