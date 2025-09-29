Logo Tgcom24
Politica
Regionali

Meloni sulla vittoria di Acquaroli nelle Marche: "Gli elettori hanno premiato chi ha lavorato"

In Val d'Aosta nessun partito ha conquistato il 42 per cento

di Fabio Nuccio
29 Set 2025 - 19:56
01:45 

Ammette la sconfitta, a metà pomeriggio, il candidato del centrosinistra nelle Marche, segnate da un crollo verticale, quasi dieci punti, dell'affluenza alle urne. Dopo un iniziale testa a testa nei sondaggi, l'ago della bilancia si è spostato sempre di più verso la riconferma del governatore uscente di centrodestra, Francesco Aquaroli, che supera di sei punti il candidato del campo largo. E arrivano subito i complimenti via social di Giorgia Meloni. "Gli elettori hanno premiato chi per cinque anni ha lavorato senza sosta per la sua Regione.
 

