Meloni sulla Flotilla: "Faremo tutto per riportarli a casa". Opposizioni: "Israele agisce illegalmente"

La premier dal vertice di Copenaghen rassicura sui connazionali bloccati: "Unità di crisi in contatto con gli avvocati". Tajani: "Rientro in 2-3 giorni". Scontro politico sullo sciopero generaledi Fabio Nuccio
"L'unità di crisi della Farnesina stanotte è stata anche in contatto con alcuni degli avvocati degli imbarcati e faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile", dice la premier Giorgia Meloni. Dal vertice europeo di Copenaghen la premier Giorgia Meloni rassicura sui nostri connazionali.
Le fa eco il ministro Tajani che ha risentito il ministro degli Esteri israeliano e conferma che dovranno attendere 2 o 3 giorni in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod, per poi fare rientro in patria. La Premier non risparmia invece stoccate alle opposizioni.
"Di fronte all'appello che avevamo fatto unitariamente, una mozione di sostegno al piano di pace per la crisi mediorientale, mi pare che la gran parte dell'opposizione abbia fatto un'altra scelta", afferma Meloni. E critica anche lo sciopero generale indetto da Cgil e sindacati di base per domani: "Non porterà alcun beneficio al popolo della Palestina ma solo disagi al popolo italiano".
Dura Elly Schlein con l'abbordaggio alla flottiglia: "Quello che sta facendo Israele in acque internazionali è del tutto illegale, i governi europei non dovrebbero tollerarlo". A ruota il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte: "Nessuno tocchi loro un capello, chi è a capo del governo dovrebbe garantire la massima incolumità". "Alla flottiglia va riconosciuto il merito di aver posto al centro dell'agenda internazionale la necessità di aprire un corridoio umanitario permanente", dicono i leader di Alleanza Verdi e Sinistra.
