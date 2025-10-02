Meloni sulla Flotilla: "Faremo tutto per riportarli a casa". Opposizioni: "Israele agisce illegalmente"

Le fa eco il ministro Tajani che ha risentito il ministro degli Esteri israeliano e conferma che dovranno attendere 2 o 3 giorni in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod, per poi fare rientro in patria. La Premier non risparmia invece stoccate alle opposizioni.

"Di fronte all'appello che avevamo fatto unitariamente, una mozione di sostegno al piano di pace per la crisi mediorientale, mi pare che la gran parte dell'opposizione abbia fatto un'altra scelta", afferma Meloni. E critica anche lo sciopero generale indetto da Cgil e sindacati di base per domani: "Non porterà alcun beneficio al popolo della Palestina ma solo disagi al popolo italiano".