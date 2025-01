Meloni"sul caso Almasri, "Avanti a difesa dell'Italia"

Il giorno dopo l'annuncio dell'inchiesta sul caso Almasri, la premier Meloni torna sulla vicenda con un nuovo post. 'Il nostro impegno per difendere l'Italia proseguirà come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l'interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada', dice. A Palazzo Chigi vertice sui migranti. Intanto, le opposizioni vanno all'attacco e, in una lettera al presidente della Camera Fontana, chiedono di mettere in calendario subito un'informativa della presidente del Consiglio.