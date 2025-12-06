Meloni: "Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé"

"Se l'Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nel corso di una intervista televisiva. "Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica".