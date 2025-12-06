Logo Tgcom24
Politica
RAPPORTI USA-UE

Meloni: "Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé"

La premier: "Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare"

di Ida Molaro
06 Dic 2025 - 12:39
"Se l'Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nel corso di una intervista televisiva. "Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica".

giorgia meloni