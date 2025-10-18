Logo Tgcom24
Politica
ACCUSE RECIPROCHE

Meloni-Schlein, è scontro totale

La segretaria del Pd attacca sui "tagli a sanità e spesa pubblica" e dice che la destra "produce odio". La premier: "Solo falsità"

di Enrico Laurelli
18 Ott 2025 - 18:56
01:30 
elly schlein
giorgia meloni