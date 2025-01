Meloni "regina" dell'intelligenza artificiale

Saldamente in sella al governo della penisola e protagonista perfino Oltreoceano, Giorgia Meloni diventa anche regina delle immagini prodotte con l'intelligenza artificiale. L’ultima - in concomitanza con il viaggio lampo in America - versione antica Roma, con il presidente eletto Trump in veste quasi di novello imperatore incoronato d'alloro e la premier - regale - al fianco, con aria solenne mentre il magnate Elon Musk - a lato - veste i panni di senatore togato dell’impero.



Immagine non vera, ma che cristallizza efficacemente la realtà del rinnovato asse politico italo-statunitense, come voleva probabilmente suggerire anche l’uomo di fiducia di Musk che l’ha pubblicata sui social. Meloni sotto i riflettori e al centro della scena, con l’intelligenza artificiale che a inizio dicembre - dopo l’incontro in Francia con i leader internazionali alla riapertura di Notre Dame - si spinge a elaborare un bacio fra la premier ed Elon Musk… Ed è stato proprio il mese di dicembre appena trascorso ad aver assistito a una vera e propria fioritura di immagini con Meloni in primo piano: alla vigilia delle feste, il video ribattezzato “degli abbracci impossibili”, con la leader di maggioranza e quella di opposizione, Schlein, ad aprire una galleria di teneri abbracci fra carissimi nemici. Niente larghe intese in vista dunque, è solo l’intelligenza artificiale che produce fake sì, ma… d'attualità.