Meloni prima dell'incontro pre-vertice: "Esistono degli spiragli di dialogo ma non ci sono soluzioni facili"

Oggi è "una giornata importante, dopo 3 anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo che pretendeva la capitolazione di Kiev. Oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo. Noi sempre al fianco di Kiev". Lo ha detto Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a Washington, prima di recarsi all'ambasciata ucraina per l'incontro pre-vertice con gli altri leader europei e Volodymyr Zelensky, e in seguito alla Casa Bianca".