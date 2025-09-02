Meloni parteciperà da remoto al vertice dei volenterosi in Francia

All'incontro presieduto da Macron presente anche"il presidente ucraino Zelensky, la premier invece sarà in"videocollegamento come altri leaderdi Ida Molaro
A Parigi per il vertice dei volenterosi ci sarà, ma solo in videocollegamento. Un messaggio silente - quello della premier Meloni - diretto a Macron per sottolineare, forse, il disappunto per le accuse di fare dumping fiscale per attirare contribuenti facoltosi, rivolte all'Italia dal primo ministro francese Bayrou. Una bordata cui ha risposto ufficialmente il ministro degli Esteri Tajani che si è detto stupefatto per una critica tanto ingiusta quanto sbagliata, ma che ha lasciato strascichi polemici tra i due Paesi.
L'Italia non farà un passo indietro nel sostegno all'Ucraina - fa sapere a scanso di equivoci palazzo Chigi - coerentemente con l'impegno assunto con l'invio di armi a Kiev. Un atteggiamento caustico, quello di Parigi, che non piace neppure al cancelliere tedesco Merz, anche se per motivi diversi. Se appena quattro giorni fa l'incontro in Costa Azzurra con Macron sembrava aver saldato l'asse franco-tedesco, il pressing dell'Eliseo sulla necessità di inviare un esercito europeo operativo in Ucraina ha segnato nuovamente le distanza con Berlino.
Così, a poche ore dall'avvio del nuovo vertice tra Stati impegnati a raggiungere la pace tra Russia e Ucraina, Italia e Germania - anche Merz dovrebbe partecipare in videocollegamento - si schierano insieme per contenere l'iperattivismo francese. Fisicamente al fianco di Macron ci saranno invece il premier britannico Starmer e il presidente ucraino Zelensky.
All'ordine del giorno della riunione, fa sapere Parigi, le garanzie di sicurezza da assicurare a Kiev e le valutazioni da fare necessariamente - sostiene Macron - di fronte all'atteggiamento di rifiuto della pace da parte della Russia.
