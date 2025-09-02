Meloni parteciperà da remoto al vertice dei volenterosi in Francia

Così, a poche ore dall'avvio del nuovo vertice tra Stati impegnati a raggiungere la pace tra Russia e Ucraina, Italia e Germania - anche Merz dovrebbe partecipare in videocollegamento - si schierano insieme per contenere l'iperattivismo francese. Fisicamente al fianco di Macron ci saranno invece il premier britannico Starmer e il presidente ucraino Zelensky.

All'ordine del giorno della riunione, fa sapere Parigi, le garanzie di sicurezza da assicurare a Kiev e le valutazioni da fare necessariamente - sostiene Macron - di fronte all'atteggiamento di rifiuto della pace da parte della Russia.

