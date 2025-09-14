Meloni omaggia Kirk alla convention di Vox

"Voglio rendere un sentito omaggio a Charlie Kirk, un giovane coraggioso che ha pagato con la propria vita il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ha ricordato un'altra volta da che lato stanno la violenza e l'intolleranza". Con un videomessaggio proiettato alla convention Europa Viva di Vox a Madrid, la premier Giorgia Meloni torna sulla morte dell'attivista trumpiano. "Voglio dire forte e chiaro ai tanti odiatori, agli estremisti che spesso vediamo nelle piazze, ma anche ai cattivi maestri in giacca e cravatta, che si ritrovano nei salotti, che noi non cadremo nella loro trappola. Ma voglio anche dire che non ci faremo intimidire e continueremo ad andare avanti e a lottare senza sosta per la libertà del nostro popolo e per il futuro dell'Europa", ha aggiunto la presidente del Consiglio.