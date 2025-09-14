Logo Tgcom24
IL VIDEOMESSAGGIO

Meloni omaggia Kirk alla convention di Vox

"Charlie era un giovane coraggioso che ha pagato con la propria vita il prezzo della sua libertà", ha detto la premier

di Francesca Pozzi
14 Set 2025 - 21:11
01:35 

"Voglio rendere un sentito omaggio a Charlie Kirk, un giovane coraggioso che ha pagato con la propria vita il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ha ricordato un'altra volta da che lato stanno la violenza e l'intolleranza". Con un videomessaggio proiettato alla convention Europa Viva di Vox a Madrid, la premier Giorgia Meloni torna sulla morte dell'attivista trumpiano. "Voglio dire forte e chiaro ai tanti odiatori, agli estremisti che spesso vediamo nelle piazze, ma anche ai cattivi maestri in giacca e cravatta, che si ritrovano nei salotti, che noi non cadremo nella loro trappola. Ma voglio anche dire che non ci faremo intimidire e continueremo ad andare avanti e a lottare senza sosta per la libertà del nostro popolo e per il futuro dell'Europa", ha aggiunto la presidente del Consiglio.

