Meloni chiede garanzie a Bruxelles per la difesa e ribadisce il no all'invio di truppe. "Abbiamo condotto una battaglia per escludere la possibilità che i fondi di coesione venissero forzatamente dirottati alle spese sulla difesa. È rimasta una clausola che prevede la volontarietà ma l'Italia non intende farlo", dice il premier al termine del vertice Ue.