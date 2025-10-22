Meloni: "Nessuna soluzione può essere presa senza Kiev e Ue"

La pace in Ucraina "deve essere giusta e non frutto della sopraffazione, il che implica una soluzione equa, frutto di un percorso negoziale credibile nel quale chiaramente nessuna decisione sull'Ucraina può essere presa senza l'Ucraina, e nessuna decisione sulla sicurezza europea può essere presa senza l'Europa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. "Assicurare la difesa dell'Ucraina - ha aggiunto - è interesse dell'intera Europa perché se venisse consentita l'invasione di una nazione europea, dal giorno dopo nessuno potrebbe sentirsi veramente al sicuro da aggressioni esterne". "Per questo - ha proseguito Meloni - contiamo di proseguire il lavoro che stiamo conducendo insieme agli Stati Uniti, che, come ho sempre detto, devono essere parte integrante di questi sforzi, per definire garanzie di sicurezza robuste, credibili e efficaci, nella loro capacità di deterrenza per Kiev e per tutti noi".