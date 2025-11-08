Meloni-Landini, è scontro sulla patrimoniale

Il premier mette subito in chiaro: "Mai un simile provvedimento con la destra al governo"
Torna l'ipotesi della patrimoni. Stavolta, nella sinistra italiana, a dettare la linea sembra essere il nuovo sindaco di New York Mamdani: tassare i ricchi. Landini, segretario della Cgil, non ci pensa due volte e fa suo il tam tam che arriva da oltreoceano, proponendo di tassare dell'1% i patrimoni milionari. D'accordo la segretaria del Pd Schlein. Il premier Giorgia Meloni mette subito in chiaro: "Con la destra al governo, la patrimoniale non vedrà mai la luce".