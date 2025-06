Meloni: "La riforma più importante è la stabilità. Ai referendum non voterò ma andrò al seggio"

Meloni ha difeso l’ultima misura approvata, il decreto Sicurezza, rispondendo alle critiche del centrosinistra con toni netti. E ha replicato colpo su colpo anche sul fronte della politica estera. La premier ha poi confermato che non voterà ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza promossi dalla Cgil, ma — ha precisato — si recherà comunque al seggio "per rispetto delle istituzioni". Infine, ha riaffermato il sostegno all’Ucraina e l’impegno del governo per fermare la tragedia di Gaza.