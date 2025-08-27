Logo Tgcom24
Meloni: "L'Ue va verso l'irrilevanza, giuste le parole di Draghi"

"Molte delle critiche che ho sentito rispetto all'attuale condizione"dell'Ue le condivido", così il premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini

27 Ago 2025 - 13:02
"L'Ue è sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste da Cina e Usa come, ha giustamente rilevato Mario Draghi da questo palco". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini. "Molte delle critiche che ho sentito rispetto all'attuale condizione" dell'Ue "le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, tanto da venire criticata aspramente anche da chi oggi si spella le mani", ha aggiunto Meloni.

