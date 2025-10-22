Meloni, l'intervento in Aula prima del Consiglio europeo

La presidente del Consiglio in aula in vista del Consiglio europeo di giovedì. Nelle comunicazioni spazio alla posizione italiana sull'Ucraina, "che non cambia con un pieno sostegno a Kiev" ma senza l'invio di militari "in territorio ucraino", e la questione "dell'uso degli asset russi rispettando il diritto e la stabilità finanziaria". Su Gaza Meloni ha sottolineato che si potrà 'riconoscere lo Stato di Palestina solo senza Hamas" e ribadito la disponibilità dell'Italia 'a partecipare a una Forza di stabilizzazione". Inoltre ha auspicato che la flessibilità Ue per le spese per la difesa 'diventi permanente', ha sollecitato Bruxelles "a cambiare approccio sulla legge sul clima" e rivendicato la lettera sottoscritta anche da altri 15 leader europei e inviata a von der Leyen "per accelerare la semplificazione".