Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
LA PREMIER SALE AL QUIRINALE

Meloni incontra Mattarella dopo le parole di Garofani

Un chiarimento diretto con il capo dello Stato per ribadire la sintonia istituzionale

di Paolo Scarlata
19 Nov 2025 - 19:20
01:24 

È un chiarimento diretto col presidente Mattarella, per ribadire la sintonia istituzionale. Giorgia Meloni sale al Quirinale per rammaricarsi per le parole, ritenute inopportune, pronunciate in un contesto pubblico, del consigliere Francesco Saverio Garofani, il quale al "Corriere della Sera" semplifica le sue parole come "chiacchiere in libertà tra amici". Dopo le aspre polemiche, scaturite da un articolo sulla prima pagina de "La Verità", Garofani non smentisce i virgolettati riportati dal direttore Belpietro. Concetti, quelli del fidato consigliere del capo dello Stato, espressi durante una cena al ristorante, con gli auspici di uno scossone per far cadere il governo Meloni.

giorgia meloni
sergio mattarella