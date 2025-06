Meloni incontra Macron a Palazzo Chigi: tra i tanti temi il "sostegno incrollabile all'Ucraina"

Al centro del faccia fra il presidente francese e la premier italiana tutti i temi della politica internazionale, a cominciare dall’Ucraina, dopo i bisticci nella coalizione dei volenterosi e l'ipotesi d'inviare truppe sul campo. Ma anche il medio oriente, la striscia di Gaza, i migranti e i dazi, e i rapporti con Donald Trump, grande convitato di pietra. Italia e Francia devono studiare ua linea comune in vista del g7 di Kananaskis in Canada a metà giugno, e a fine mese al consiglio europeo di Bruxelles.

Ne parlano Macron e Meloni e in una sala accanto le delegazioni diplomatiche, che si ritrovano insieme per cena.