Meloni in Asia Centrale, intese da 3 miliardi con l'Uzbekistan

Giorgia Meloni ha scelto l'Uzbekistan come prima tappa della sua missione in Asia Centrale, regione strategica per energia e materie prime. A Samarcanda firmati accordi per 3 miliardi di euro che spaziano da energia e mobilità a cultura e migrazione. La premier ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e annunciato la creazione di una commissione bilaterale. Seconda tappa ad Astana, in Kazakistan, dove si terrà il vertice Italia-Asia Centrale con i leader dei cinque Paesi dell’area. Prevista l’adozione di una dichiarazione congiunta sulle priorità della cooperazione regionale.