Meloni e i dossier internazionali, il governo stanzia più fondi per la Difesa

Sarà un fine settimana denso sul piano dei dossier internazionali per il premier Giorgia Meloni, attesa in collegamento video alla convention repubblicana negli Usa. Intanto il governo dà un segnale sul fronte della difesa con lo stanziamento di più soldi per le missioni internazionali. Cento milioni di euro in più rispetto al 2024. Una parte di questi fondi serviranno a finanziare le Forze ad alta e altissima prontezza operativa.