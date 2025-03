Meloni difende Mattarella dagli attacchi russi, l'applauso del Senato

"Siamo al fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ogni qual volta viene attaccato per la sola ragione di aver ricordato chi sono gli aggressori e chi gli aggrediti" nella guerra in Ucraina. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. Parole accolte con un lungo applauso dall'Aula.