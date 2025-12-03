Logo Tgcom24
LA PREMIER al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo

Meloni dal Bahrein: "Decreto armi a Kiev non significa lavorare contro la pace"

La premier: "La possibilità di inviare aiuti scade il 31 dicembre"

03 Dic 2025 - 16:48
05:21 
giorgia meloni
