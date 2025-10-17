Meloni: "Cortigiana? Significa prostituta. Landini è obnubilato dal rancore"

Esonda di nuovo il fiume di parole del segretario Cgil, Maurizio Landini. Dopo gli accenti barricaderi dello scorso autunno, con la contestata frase sulla "rivolta sociale", Landini si concentra ora sulla premier Meloni. In un'intervista tv - parlando del piano di pace per Gaza - Landini bolla la presidente del Consiglio come "cortigiana di Trump". Non ci sta Giorgia Meloni: "Landini evidentemente obnubilato dal rancore" scrive sui social, mostrando la voce del dizionario a proposito di quel termine usato dal segretario Cgil: "cortigiana" sinonimo nientemeno che di prostituta. "Ecco un'altra splendida diapositiva della sinistra" aggiunge Meloni "per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della poco di buono". Attorno a Meloni la maggioranza fa quadrato: "Linguaggio volgare e sessista" scrive il vicepremier azzurro Tajani. "Non è normale che un capo del sindacato faccia questo" scandisce l'altro vicepremier, il leghista Salvini.