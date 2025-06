Meloni alla Camera: "Non lascerò l'Italia indifesa"

Giorgia Meloni interviene alla Camera in vista del Consiglio europeo ribadendo che l’Italia non resterà “esposta, debole e incapace di difendersi” e conferma l’adesione ai nuovi target Nato: 3,5% per la difesa, 1,5% per la sicurezza. Afferma che l’uso delle basi italiane, se richiesto dagli Usa, dovrà comunque passare per il Parlamento. Sulla guerra a Gaza parla di “forme drammatiche e inaccettabili”, e rilancia la via diplomatica con l’Iran. Alle opposizioni replica: “Non siamo subalterni a nessuno, l’Italia è una nazione che conta”.