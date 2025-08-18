Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Le parole della Premier "al tavolo"

Meloni al meeting della Casa Bianca: "Oggi inizia una nuova fase"

"Dobbiamo lavorare insieme facendo fronte comune", dice il Presidente del Consiglio nel suo intervento, dimostrandosi fiduciosa sul futuro: "Qualcosa sta cambiando" ma le garanzie di sicurezza sono la pre-condizione da cui partire. Non deve ripetersi"

18 Ago 2025 - 21:56
01:44 
video evidenza
meloni
casa bianca
ucraina
vertice

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri