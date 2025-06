Meloni al G7 in Canada: missione diplomatica per fermare l'escalation

La posizione di Roma è chiara: è il momento di fermarsi, di lasciare che sia la diplomazia a parlare, non le armi. Ma nessuna ambiguità, come ha chiarito il ministro degli Esteri Tajani: l'Iran non può avere l'atomica, Israele ha il diritto di garantire la propria sopravvivenza. Una linea condivisa da Francia, Germania e Inghilterra.