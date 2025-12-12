Meloni-Abu Mazen, colloquio di mezz'ora a Palazzo Chigi

Il premier Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Anp Abu Mazen. I due leader si sono salutati con un abbraccio e scambiando qualche battuta sorridenti, poi, dopo le foto di rito, per passare in rassegna il picchetto d'onore dei Granatieri di Sardegna, hanno camminato lungo il tappeto rosso tenendosi sotto braccio. All'interno, il colloquio è durato una mezz'ora. Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese ha ringraziato l'Italia per "l'assistenza umanitaria fornita al nostro popolo nella Striscia di Gaza", per le cure ai bambini palestinesi feriti, per l'addestramento della polizia palestinese e per la partecipazione alla missione europea Eubam Rafah. Insieme, poi, si sono recati alla kermesse di Atreju.