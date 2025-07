Meloni a Villa Taverna per il 4 luglio: "Italia-Usa"nazioni sorelle"

Festeggiamenti in grande stile a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta per l'Indipendence Day. Dal palco il premier Giorgia Meloni sottolinea lo stretto legame tra Roma e Washington. "Sono contenta di celebrare questo giorno con voi. Sono qui anche per ribadire la forza e la solidità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, nazioni sorelle unite da una relazione privilegiata che si alimenta giorno dopo giorno", dice il premier.