Meloni a Bruxelles punta sulle risorse Ue per la difesa

"Ho parlato con von der Leyen per avere la certezza che le risorse che stiamo mettendo a disposizione siano utilizzate per la cybersicurezza, la difesa dei confini e le infrastrutture". Giorgia Meloni ha avviato la sua serie di impegni a Bruxelles, prima dell'inizio ufficiale del Consiglio Europeo, con incontri su temi cruciali. In un colloquio bilaterale con Ursula von der Leyen, il premier ha presentato la posizione di Roma sulla finanza per la difesa, sostenendo l'uso di fondi privati e del capitale europeo a garanzia, piuttosto che aumentare l'indebitamento pubblico. Meloni ha anche partecipato a una riunione informale sulla migrazione, insieme ai leader di Danimarca, Olanda e altri Paesi UE, discutendo il piano di asilo e le modalità di rimpatrio, proponendo una rapida definizione dei criteri per i Paesi sicuri di origine.