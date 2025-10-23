Melissa Satta si allena in palestra: forza, grinta e corpo scolpito

Melissa Satta ha condiviso sui social il suo intenso allenamento in palestra, mostrando determinazione e una forma fisica invidiabile. Tra pesi, esercizi a corpo libero e sessioni cardio, la showgirl dimostra quanto costanza e impegno siano fondamentali per mantenersi in forma. I video pubblicati raccontano non solo la sua routine fitness, ma anche l'energia e la disciplina con cui affronta ogni sessione, ispirando i follower a prendersi cura del proprio benessere fisico.