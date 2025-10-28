Logo Tgcom24
Melania Trump sarebbe critica sulla demolizione della east wing della Casa Bianca

Non avrebbe esitato, si dice, a prendere le distanze dall'idea del presidente Usa di eliminare l'ala est per costruire la grande ballroom per mille persone

di Isabella Josca
28 Ott 2025 - 19:31
Le immagini delle ruspe che sventrano la east wing della Casa Bianca hanno fatto il giro del mondo: gru e operai al lavoro, un cumulo di macerie in bella vista, il 1600 di Pennsylvania Avenue, l'indirizzo più potente del mondo, in parte ridotto a un cantiere aperto per far posto - nell'ala che per oltre cent'anni ha ospitato gli uffici della first lady - a quella mega sala da ballo da 250 milioni di dollari fortemente voluta da Donald Trump. Le critiche non sono mancate, più di una persona - tra storici, oppositori politici e semplici cittadini - ha storto il naso parlando di decisione infelice. Ora, a quanto pare, anche Melania.

L'attuale first lady degli Stati Uniti si è vista poco in questo secondo mandato presidenziale del marito. Ma non avrebbe esitato, si dice, a prendere le distanze da Trump e dalla sua maestosa idea di eliminare l'ala est per costruire la grande ballroom per mille persone. Non è un mio progetto, avrebbe detto Melania, mostrando perplessità e sconforto. 

