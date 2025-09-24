Logo Tgcom24
Melania Trump bloccata sulle scale mobili del Palazzo di Vetro dell'Onu: scoppia l'escalatorgate

Il tycoon ci ha scherzato su durante il suo intervento, ma la Casa Bianca, dopo alcune speculazioni di un possibile complotto, ha chiesto un'indagine

24 Set 2025 - 09:27
00:45 

L'America si appassiona a un nuovo scandalo, che i media Usa hanno già ribattezzato "Escalatorgate": il blocco della scala mobile all'Onu mentre Donald Trump e Melania stavano salendo alla sala dell'assemblea generale per l'intervento del presidente Usa. Il tycoon ci ha scherzato su, ma la Casa Bianca, dopo alcune speculazioni di un possibile complotto, ha chiesto un'indagine per verificare se la scala sia stata fermata di proposito per umiliare il presidente degli Usa.

