LA COPPIA PRESIDENZIALE

Melania, consigliere dietro le quinte

Chi la conosce bene, sa che la moglie del tycoon sia spesso capace di sussurrare"la mossa giusta. Anche con Putin

di Eliano Rossi
16 Ago 2025 - 19:42
02:03 

Nella delicata partita diplomatica con Vladimir Putin, sono in molti a scommettere che uno degli assi nella manica del presidente americano Donald Trump sia stata l'opinione di sua moglie Melania. Sì, perché a dispetto dell'immagine sempre introversa e silenziosa al fianco del marito, chi conosce bene la coppia sa quanto Melania sia capace di sussurrare al tycoon la mossa giusta. Dietro le quinte, le sue parole pesano. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, è stata lei, appena un mese fa, a spingere Trump a mostrare un atteggiamento più severo nei confronti di Putin.

