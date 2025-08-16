Melania, consigliere dietro le quinte

Nella delicata partita diplomatica con Vladimir Putin, sono in molti a scommettere che uno degli assi nella manica del presidente americano Donald Trump sia stata l'opinione di sua moglie Melania. Sì, perché a dispetto dell'immagine sempre introversa e silenziosa al fianco del marito, chi conosce bene la coppia sa quanto Melania sia capace di sussurrare al tycoon la mossa giusta. Dietro le quinte, le sue parole pesano. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, è stata lei, appena un mese fa, a spingere Trump a mostrare un atteggiamento più severo nei confronti di Putin.