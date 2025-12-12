Logo Tgcom24
Mastergame
THE GAME AWARDS 2025

Mega Man torna con Dual Override

L'icona di Capcom si presenta con un nuovo video in vista del debutto, fissato al 2027.

12 Dic 2025 - 11:35
