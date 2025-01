Medusa killer, allevamenti di salmoni sotto attacco

Dopo aver causato gravi danni agli allevamenti di salmone norvegesi, una particolare specie di medusa killer sta sterminando lentamente diversi esemplari anche in Scozia. Queste meduse, sebbene siano parte naturale degli ecosistemi marini, possono invadere le reti degli allevamenti, intrappolando i salmoni e causando stress, lesioni o addirittura morte. Gli allevatori hanno dovuto affrontare seri problemi, poiché questi attacchi causano danni economici significativi. Il fenomeno della "medusa killer" è diventato un problema crescente a causa di fattori come i cambiamenti climatici, che favoriscono la proliferazione di alcune specie di meduse in nuove aree, portando a un aumento della loro presenza nelle acque vicino agli allevamenti.