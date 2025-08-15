Logo Tgcom24
Medioriente, altissima tensione in Cisgiordania

Attaccato il villaggio palestinese di Susiya, diversi i feriti. In un'altra comunità araba, lanciate molotov contro case e auto

di Paola Nurnberg
15 Ago 2025 - 13:23
Tensione altissima in Cisgiordania, dove nella notte alcuni coloni israeliani hanno attaccato il villaggio palestinese di Susiya. Diversi i feriti. In un distinto episodio sarebbero state lanciate molotov contro case e auto di un'altra comunità araba. Si tratta di attacchi commessi poche ore dopo l'approvazione del piano per realizzare 3.400 nuovi insediamenti israeliani nei territori palestinesi presentato dal ministro Smotrich. Un progetto 
 - risalente a 20 anni fa, ma da sempre bloccato dalla comunità internazionale perché in una zona a maggioranza araba - che servirà a collegare le colline a Est di Gerusalemme direttamente con la città, escludendo le comunità beduine.

