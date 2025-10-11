Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
In Egitto

Medioriente, al tavolo della firma degli accordi ci sarà anche il governo italiano

Il premier ha già ricevuto l'invito

di Laura Berlinguer
11 Ott 2025 - 12:32
01:28 

Al tavolo della firma degli accordi ci sarà anche il governo italiano. Il premier ha già ricevuto l'invito ed è pronta a volare in Egitto per la cerimonia ufficiale.

video tg
gaza