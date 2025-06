"Israele attacca un centro aiuti a Rafah, morti e feriti"

Spari provenienti dai blindati dell'esercito israeliano e lanciati sulla folla che si era accalcata intorno al magazzino dove stavano per essere distribuiti acqua e cibo. E' accaduto a Rafah, estremo sud della Striscia, ed è subito stato chiaro che quella che si stava consumando sarebbe stata una strage, l'ennesima. Almeno 30 vittime, oltre 100 i feriti, molti in gravi condizioni, con persone di ogni età schiacciate dall'onda umana in fuga. Migliaia di persone avevano circondato il centro di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation, la fondazione sostenuta da Stati Uniti e Israele, che minimizza l'accaduto, parla di "fake news", non conferma i bilanci, mentre Bbc ha raccolto voci dirette da ambienti medici e dai soccorritori che testimoniano di come l'Idf dopo gli spari abbia vietato alle ambulanze di intervenire.