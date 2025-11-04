Maxi-blitz nel Cagliaritano, sequestrate 9mila piante di marijuana

Maxi operazione dei carabinieri nel territorio di Monastir, in provincia di Cagliari. All’alba, i militari della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sardegna" e della Compagnia di Dolianova, hanno arrestato sei persone tra i 21 e i 42 anni, colte in flagranza mentre lavoravano in una vasta piantagione di marijuana. L'intervento è stato il risultato di un'attività investigativa avviata dai Carabinieri di Sestu, che avevano individuato in una zona rurale un'area agricola trasformata in una vera "industria" dello stupefacente, con sette serre attrezzate per la coltivazione, l’essiccazione e il confezionamento della droga. Nel corso del blitz sono state sequestrate circa 9mila piante di marijuana, 90 chilogrammi di infiorescenze, 6 chilogrammi di foglie tritate, 2,5 chilogrammi di "kief" e attrezzature professionali per la produzione su larga scala. Uno degli arrestati aveva con sé quasi 2 chilogrammi di marijuana già confezionata. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Uta.