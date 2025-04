Maxi blackout in Spagna e Portogallo, treni e aerei in tilt

Un massiccio blackout ha messo in ginocchio Spagna e Portogallo, investendo anche parte del sud della Francia. Nella Penisola iberica comunicazioni in tilt per ore e voli fermi negli aeroporti di Madrid Barajas e Lisbona, con cancellazioni a Barcellona-El Prat. Bloccato per tutta la giornata anche il traffico ferroviario. Paura e allarme tra i cittadini, con decine di persone intrappolate negli ascensori. Il premier spagnolo Sánchez non esclude "nessuna ipotesi" sulle cause, compresa quella di un attacco hacker.