Mauro Icardi cancella i tatuaggi per Wanda Nara

Via dal cuore e dalla pelle il volto di Wanda Nara. Mauro Icardi ha scelto una via drastica per cancellare l'amore per l'ex moglie. Dopo che si era fatto tatuare il nome e il volto della showgirl argentina e la data di matrimonio, il calciatore ha ridisegnato il suo fisico per eliminare i ricordi del passato sentimentale. Mauro Icardi aveva diversi tatuaggi dedicati a Wanda Nara: il nome della sua ex inciso sull'avambraccio sinistro, il viso della Nara con le rose intorno nella parte interna del braccio, e sul polso le loro iniziali e il numero 27 per ricordare la data delle nozze celebrate appunto il 27 maggio 2014. Ora con un colpo da maestro ha sostituito i precedenti disegni. Al posto di Wanda c'è il muso di un lupo, mentre le lettere e le nozze sono state coperte da due alberi e da un viale alberato.