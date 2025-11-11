Logo Tgcom24
Matteo Renzi maratoneta, ad Atene chiude in 4 ore e 10 minuti: "Up and down for me is very difficult"

Dopo la corsa, il leader di Italia Viva è stato intervistato ed è tornato a dare sfoggio del suo inglese: "Not very easy"

11 Nov 2025 - 11:47
00:47 