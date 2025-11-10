Logo Tgcom24
L'INTERVISTA AL TRAGUARDO

Matteo Renzi maratoneta, ad Atene chiude in 4 ore e 10 minuti: "Up and down for me is very difficult"

Dopo la corsa, il leader di Italia Viva è stato intervistato ed è tornato a dare sfoggio del suo inglese: "Not very easy"

10 Nov 2025 - 11:33
00:47 

Un Matteo Renzi stanco ma sorridente al traguardo della maratona di Atene. Dopo aver chiuso la gara in 4 ore e 10 minuti, il leader di Italia Viva è stato intervistato ed è tornato a dare sfoggio del suo inglese che già in passato ha reso virali i suoi video all'estero. “Up and down for me is very difficult”, ha detto con ironia, riferendosi alle tante salite e discese del percorso. Nel suo post social ha parlato di fatica, orgoglio e lacrime, ma anche della gioia di resistere fino alla fine. A rendere il finale ancora più simbolico, la bandiera italiana ricevuta da alcuni connazionali pochi metri prima del traguardo.