Accordo Israele-Gaza, le reazioni alla notizia della tregua

Hanno lasciato i rifugi e si sono riversati in massa nelle strade. Sono in migliaia nella Striscia di Gaza a festeggiare il raggiungimento della tanto attesa tregua con Israele. Un accordo che pone fine a 15 mesi di guerra che, tra bombardamenti e rapimenti, ha distrutto intere famiglie in entrambi i lati del muro che divide lo Stato ebraico dalla Striscia. Anche a Tel Aviv, come nelle altre principali città israeliane, l'intesa per la fine dei combattimenti e l'imminente rilascio degli ostaggi è stata accolta con gioia. I parenti dei rapiti hanno manifestando nelle piazze lasciandosi anche andare a pianti liberatori, sperando di poter abbracciare presto famigliari e amici ancora nelle mani di Hamas.