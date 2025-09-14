Matteo Bocelli torna con il nuovo album "Falling in Love"

Registrato tra le colline toscane con musicisti internazionali, il progetto abbraccia sonorità classiche e pop contemporaneedi Silvia Carrera
Un'emozione che esplode in musica. A due anni dal disco d'esordio, Matteo Bocelli, classe '96, torna con un nuovo album, "Falling in Love". Un progetto registrato tra le colline toscane in collaborazione con produttori e musicisti ai massimi livelli della scena mondiale. Una nuova occasione per Matteo, che ha co-scritto tutti i brani originali, di raccontarsi al proprio pubblico internazionale, ma anche di sperimentare collaborando con altri artisti, come Gianluca Grignani.
