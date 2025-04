Mattarella ricoverato a Roma: "Intervento programmato"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato in serata all'ospedale Santo Spirito di Roma per un impianto di pacemaker. Lo precisano fonti mediche, che spiegano che le condizioni del Capo dello Stato "sono buone". Il Quirinale rende noto inoltre che "l'intervento era programmato e che non desta alcuna preoccupazione". Il presidente in giornata aveva lavorato regolarmente, ricevendo anche il presidente del Montenegro.