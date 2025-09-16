Logo Tgcom24
A CINQUE ANNI DALL'OMICIDIO

Mattarella ricorda Willy: "E' un nostro ragazzo, ucciso da una violenza brutale"

Il presidente della Repubblica a Colleferro: "Chi crede di affermarsi usando la violenza è una persona destinata al fallimento"

16 Set 2025 - 15:17
02:33 

"Ricordiamo con affetto Willy. E non dimentichiamo. Siamo qui, nel quinto anniversario, appunto perché non vogliamo dimenticare. Fa bene Colleferro, con il suo sindaco, a far memoria di Willy, a proporla all'attenzione dei giovani e della comunità con gesti e con eventi. La storia di una comunità è segnata da eventi e purtroppo da lutti, da lacerazioni e anche da sacrifici che scuotono le coscienze". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia pubblica a Colleferro in memoria di Willy Monteiro Duarte, ucciso nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020.

