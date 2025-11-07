Mattarella riceve Abu Mazen al Quirinale: "Impegno per una Palestina democratica"

Incontro istituzionale al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Durante il colloquio, il leader palestinese ha riaffermato l'impegno dell'Anp nel portare avanti le riforme promesse per la costruzione di uno Stato democratico, basato su un'unica autorità e un'unica forza legittima. Abu Mazen ha sottolineato che "tutte le fazioni armate, compresa Hamas, consegneranno le armi allo Stato palestinese" e che il movimento non avrà alcun ruolo nel futuro governo di Gaza. Secondo quanto riportato dall'agenzia ufficiale Wafa, tra gli obiettivi figurano l'organizzazione di elezioni entro un anno dalla fine della guerra, la promulgazione di una costituzione provvisoria e nuove leggi per regolare partiti ed elezioni. Un incontro dal forte valore politico, che rilancia il dialogo istituzionale tra Italia e Palestina in un momento cruciale per la stabilità del Medioriente.