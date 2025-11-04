Mattarella rende omaggio ai Caduti per l'Unità Nazionale

A Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla tradizionale cerimonia del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Accompagnato dalle più alte cariche dello Stato, il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto, all'Altare della Patria. Un momento solenne, scandito dal silenzio e dal suono dell’inno nazionale, in ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per l'Italia. La cerimonia, simbolo di coesione e memoria, ha visto la presenza di autorità militari e civili e l’omaggio delle Forze Armate schierate in piazza Venezia.