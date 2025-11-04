Logo Tgcom24
Mattarella rende omaggio ai Caduti per l'Unità Nazionale

Il Presidente della Repubblica depone una corona d'alloro all'Altare della Patria nel Giorno dell'Unità e delle Forze Armate

04 Nov 2025 - 11:28
02:05 

A Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla tradizionale cerimonia del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Accompagnato dalle più alte cariche dello Stato, il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto, all'Altare della Patria. Un momento solenne, scandito dal silenzio e dal suono dell’inno nazionale, in ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per l'Italia. La cerimonia, simbolo di coesione e memoria, ha visto la presenza di autorità militari e civili e l’omaggio delle Forze Armate schierate in piazza Venezia.